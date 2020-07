Biblioteca comunale, tornano gli appuntamenti estivi dopo il lockdown

Ritornano gli appuntamenti estivi organizzati dalla Biblioteca comunale G. Bovio per tutte le fasce d'età, in compagnia di storie, libri, giochi e tanto altro. La brusca e repentina interruzione della quotidianità, il prolungato periodo del lockdown e del distanziamento "fisico", che non è sinonimo di allontanamento e distanziamento "sociale" e culturale, ha rafforzato ancora di più questo solido e forte legame e da qui si riparte, gradualmente, con soluzioni creative e nuove.Visti i lavori di ristrutturazione che occupano parte della struttura, la biblioteca diventa itinerante sconfinando con le sue attività che si svolgeranno all'aperto oltreché sui canali social, per riprendere con gli utenti quel legame interrotto improvvisamente, ma mai del tutto spezzato.Iniziando dai più piccoli, si è deciso di riconfermare gli appuntamenti di promozione della lettura spostandoli nel cortile antistante la sala Bi.R.Ba. (sezione ragazzi) con ingresso da Via Casale. Tornano, infatti, gli incontri con Lune…dì storie sotto il cielo ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 18 per bambini da 3 a 6 anni (fascia prescolare) e con In cortile con Gianni: i nonni leggono Rodari ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 18 per bambini da 6 a 10 anni, accompagnati dai nonni. Gli appuntamenti partono da lunedì 29 giugno e sono su prenotazione telefonica al seguente numero 0883.482149.Ma si è deciso anche di far sconfinare la biblioteca in alcuni luoghi della città, come la Villa Comunale. Ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18, presso la Villa Comunale, si leggeranno storie, favole, fiabe, filastrocche per bambini di tutte le fasce d'età. La lettura sarà l'occasione per i partecipanti e per i loro accompagnatori, di poter usufruire anche dei servizi essenziali della biblioteca, quali tesseramento, prestito e restituzione. È necessario che ogni partecipante porti con sé un telo o un cuscino o un tappetino gommato su cui sedersi.La biblioteca comunale G. Bovio, come avvenuto nel periodo di chiusura a causa Covid-19, continuerà la promozione della lettura anche attraverso i canali social, potenziandone l'offerta.Ogni lunedì dalle ore 16 alle ore 17 ci sarà l'appuntamento con Le Biblioletture del lunedì: sostare sui libri, un gruppo di lettura per ragazzi dai 11 a 18 anni. Mentre ogni mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 ci sarà il gruppo lettura per adulti Le Biblioletture del mercoledì: stregati dai libri. Il venerdì, invece, dalle ore 17 alle ore 18 è dedicato a L'edicola della Bovio, un appuntamento in cui si leggeranno ed approfondiranno notizie di attualità, e non solo, attraverso le riviste presenti in biblioteca.È possibile seguire gli appuntamenti collegandosi direttamente alla pagina Facebook della Biblioteca Comunale G. Bovio.Dal mese di luglio sarà attivo il servizio S.O.S. Vacanze, un supporto per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni nello svolgimento dei compiti estivi. Il servizio è attivo il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15 alle ore 16 e il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12. È possibile usufruirne telefonando al numero 0883.482149 oppure inviando una mail a biblioteca.trani@gmail.com indicando nell'oggetto "S.O.S. Vacanze".La biblioteca comunale G. Bovio ha scelto di andare incontro agli utenti, residenti nel comune di Trani, più anziani e/o a chi è impossibilitato a recarsi di persona, attivando La biblioteca a casa tua, il servizio di prestito a domicilio su prenotazione. Ogni giovedì pomeriggio una bibliotecaria consegnerà presso le abitazioni i libri scelti.