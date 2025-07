Biblioteca "G.Bovio": Michele L. Straniero, l'anima pugliese e torinese della canzone d'autore che rivive in un nuovo libro

Cantautore, musicologo e giornalista, Michele L. Straniero (2000-2025), di famiglia pugliese molto legato a Trani e Barletta, è stato tra i fondatori del gruppo CANTACRONACHE, nato a Torino nel 1958. Considerato uno dei precursori della canzone d'autore impegnata e di denuncia, ha segnato una svolta nella storia musicale e culturale italiana.Accanto a lui, nel Cantacronache, Sergio Liberovici, Margot Galante Garrone e Fausto Amodei. Il gruppo collaborò con alcune delle menti più brillanti dell'epoca: Italo Calvino, Umberto Eco, Emilio Jona, Franco Fortini, Gianni Rodari, Giorgio De Maria, Giovanni Arpino e Franco Antonicelli.La figura di Straniero, nel venticinquennale della sua scomparsa, rivive oggi nel libro STRANIERO ALLE ORIGINI DELLA CANZONE D'AUTORE di Giovanni Straniero e Federico Sirianni (ed. Voglino, 2025), in collaborazione con il Premio Tenco di Sanremo, l'Istituto Ernesto De Martino di Sesto Fiorentino e la Fondazione Donat Cattin di Torino.Una biografia intensa costruita attraverso ricordi personali, testimonianze, documenti inediti, poesie, diari e corrispondenze con grandi protagonisti del Novecento. Il volume, arricchito da decine di fotografie, è il risultato di un attento lavoro di raccolta compiuto dal nipote Giovanni, che ha ritrovato e curato questi materiali oggi conservati nell'Archivio Straniero presso la Fondazione Donat-Cattin al Polo del '900 di Torino.Tra i suoi corrispondenti, nomi come Umberto Eco, Giulio Einaudi, Danilo Dolci, Ermanno Olmi, Giorgio Gaslini, Vittorio Messori e Domenico Rea, che aiutano a restituire l'immagine di una personalità poliedrica, a tratti fragile, ma sempre artisticamente fervida.Inoltre, nel libro — la cui copertina è arricchita da un'opera realizzata appositamente da Ugo Nespolo — sono presenti i contributi firmati da: Fausto Amodei, Fausto Pellegrini, Michele Gazich, Alessio Lega,Chiara Ferrari, Grazia Di Michele, Maria Rosaria Omaggio, Sergio Sacchi, Carlo Savona, Piero Carcano, Isabella De Silvestro, Carlo Rovello, Fabio Di Stefano, Paolo Enrico Archetti Maestri.Dall'esperienza del Cantacronache, durata dal 1958 al 1962, nacque una nuova stagione per la canzone d'autore italiana. Un'eredità raccolta e trasformata da artisti come Fabrizio De André, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli e, prima di loro, Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea, Giovanna Marini e Gualtiero Bertelli.Così lo ricordava Umberto Eco: «Se non ci fossero stati i Cantacronache e quindi se non ci fosse stata anche l'azione poi prolungata, oltre che dai Cantacronache, da Michele L. Straniero, la storia della canzone italiana sarebbe stata diversa. Michele non è stato famoso come De André o Guccini, ma dietro questa rivoluzione c'è stata l'opera di Michele».Gli AutoriGiovanni Straniero Giornalista torinese, già collaboratore di Avvenire, Repubblica e Sole 24ore Nord Ovest, è ricercatore e autore di libri di Sociologia e di storia della musica italiana, in particolare del Cantacronache. Presiede il comitato scientifico dell'Archivio "Michele L. Straniero" presso la Fondazione Donat-Cattin al Polo del '900 di Torino. Dipendente pubblico, si occupa di Politiche attive del Lavoro e di servizi alle imprese.Federico Sirianni Cantautore, autore e operatore culturale genovese, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in ambito musicale quali Premio Musicultura della Critica, Premio Bindi, Premio Lunezia Doc, Menzione Speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie, Premio Bertoli. Dalla critica è considerato tra gli eredi di Fabrizio De André, Sirianni ha pubblicato sette album, è stato docente di Songwriting per la Scuola Holden di Torino e conduce i laboratori del progetto "Cantautori nelle scuole" per la Regione Liguria. È direttore del Comitato Scientifico per la valorizzazione dell'Archivio Straniero presso la Fondazione Donat-Cattin al Polo del '900 di Torino.