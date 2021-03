Bicchieri e bottiglie vuote: ciò che resta del sabato sera sul Porto di Trani

Bicchieri di plastica sparsi alla rinfusa e bottiglie vuote. Lo avevamo denunciato qualche settimana fa, ma il deprorevole scenario si ripresenta ogni domenica mattina ( qui per vedere il video ). I muraletti del Porto di Trani sono il luogo preferito per abbandonare bicchieri da cocktail e bottiglie in vetro: il risultato un "tappeto" di alcolici che deturpano il decoro e la bellezza del posto.La zona è oramai punto fisso per la movida notturna tranese ed è per questo divenuta ricettacolo di rifiuti e sporcizia. Che sia sabato sera, che sia zona gialla o arancione, che siano giovani o meno giovani, gli autori di questo degrado sono i veri colpevoli di una situazione che sembra peggiorare settimana dopo settimanaCiò che sorprende che i bidoni dell'immondizia sono collocati poco più avanti ma per pigrizia o noia si preferisce riporli in giro, sparsi qua e là.I bivacchi davanti ai luoghi storici della città non sono di certo una novità per la nostra città: peccato che a pagarne le conseguenze è l'immagine turistica della città.