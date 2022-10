BicletTiAmo Trani, un grande successo la prima edizione

La prima edizione di Biciclettiamo Trani volge al termine con un grande successo. A partecipare all'evento sono stati oltre 150 partecipanti che si sono ritrovati domenica mattina davanti alla Villa Comunale, ragazzi e intere famiglie, composte anche da piccoli campioni a bordo delle loro bike. Il tutto si è svolto nel rispetto delle regole, grazie al supporto di assistenza della Polizia Locale di Trani, e grazie al servizio medico con ambulanza di OER Trani. Inoltre l'evento è stato organizzato con ogni minimo dettaglio ed è costato zero alle casse comunali, sostenendo l'ambiente e la salute di tutti.Gli organizzatori dell'evento Daniele Santoro e Alessandro Petio rispettivamente Segretario Trani Sociale e Segretario Trani Sociale Giovani ci tenevano a ringraziare il Comune di Trani per la concessione, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il Comandante della Polizia Locale e l'OER Trani. Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e a chi ha collaborato allo svolgimento e vi diamo appuntamento alla prossima edizione in Primavera.