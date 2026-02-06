"Biltrani", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati

Si narra che Federico II avesse fatto mozzare un dito a un notaio poiché quest'ultimo aveva sbagliato una vocale scrivendo, in un documento ufficiale, il nome dell'Imperatore, ( in realtà una delle tante fandonie messe in giro dalla Chiesa a seguito di una delle scomuniche inflitte a Federico II per screditarlo).Chissà invece cosa avrebbe fatto il buon Giovanni Beltrani se avesse saputo che l'Amministrazione della sua Città – che pure gli ha dedicato una strada e un Palazzo delle Arti, avendolo già dichiarato "illustre cittadino" per l'impegno nella vita pubblica e culturale, oltre che per la sua preziosa attività di ricerca storica – lo avrebbe chiamato, a distanza di un secolo e per ben due volte, BILTRANI.La segnalazione arriva dalla guida e storico della Città Andrea Moselli, ma in realtà, senza essere accademici, diversi cittadini avevano già comunicato il doppio errore – doppio davvero, perché presente in due direzioni – fin dallo scorso anno. La cosa simpatica è che a seguito della segnalazione di Moselli vien fuori che in realtà moltissimi, pur conoscendo almeno l'esatta sequenza delle vocali del cognome - illustre - non s'erano accorti del refuso: incombe il pericolo di abituarsi all'approssimazione?La domanda, in realtà, è una sola e condivisa: chi controlla la segnaletica locale non dovrebbe sapere chi era Giovanni Beltrani, o almeno come se ne trascrive il nome? Così, giusto per rispetto verso di lui e verso i suoi concittadini...Basterebbe forse un minimo di studio della storia, almeno quella locale, che tra l'altro proprio a Beltrani – al quale la Città deve anche una preziosa attività di ricerca storica – farebbe certamente piacere.Da Palazzo Beltrani, che ne onora la memoria attraverso una vivace attività culturale, la richiesta di modifica era stata avanzata da tempo. Non sarebbe una cattiva idea provvedere, a meno che qualche intransigente non decida di intervenire sul doppio refuso dopo tanto tempo con un pennarello bianco…P.S. Gira l'ipotesi che il BIL anzichè BEL potesse essere una lungimirante dedica a quella che sarebbe stata la recentissima nuova nomina all'assessorato al Benessere dei Cittadini, dal momento che in economia il Benessere Interno Lordo, indicatore che misura la qualità della vita e il benessere sociale e ambientale è espresso con la sigla BIL: ma apparirebbe un eccesso di lungimiranza che l'Amministrazione non avrebbe potuto prevedere. Forse.