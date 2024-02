Bit 2024, vetrina per Trani e l'intero territorio della Bat

Alla Borsa internazionale del turismo di Milano è stata la giornata dei Comuni della BAT, presenti, insieme, per promuovere il territorio della sesta provincia pugliese nel padiglione della Regione Puglia. A rappresentare la città di Trani, l'assessore alle culture, Lucia de Mari, che ha sottolineato l'importanza di promuovere in maniera unitaria un'area del territorio pugliese ricca sotto tanti punti di vista ed in costante crescita come conferma anche l'ultimo anno di riferimento (nel 2023 la BAT ha registrato un segno più sia negli arrivi che nelle presenze). Una zona geografica strategica per la Puglia, ricca di fascino, di storia, di cultura, di monumenti, aperta a svariate forme di turismo e nella quale Trani, negli ultimi, ha saputo conquistarsi la leadership, raddoppiando arrivi e presenze dal 2015 ad oggi.Il risultato è frutto di un lavoro certosino di promozione della città in Italia ed all'estero, di una programmazione ben precisa e di una forte condivisione di progettualità ed obiettivi con le realtà del territorio. Naturalmente si guarda oltre. "Come Amministrazione - spiega l'assessore De Mari - stiamo lavorando ad un'altra grande stagione di iniziative ed eventi soprattutto dall'alto profilo culturale: alle rassegne ed ai festival consolidati contiamo di aggiungere delle manifestazioni di straordinario rilievo, ma non solo. Fare turismo significa anche lavorare nell'ottica dei servizi, dell'inclusività e dell'accessibilità e soprattutto innalzare la qualità dell'offerta dei servizi investendo ulteriormente anche nella formazione degli operatori cosa che stiamo facendo anche attraverso il Distretto Urbano del Commercio. Tutte queste azioni si coniugheranno con le tante linee di intervento finanziate attraverso i fondi del PNRR e attraverso le dotazioni finanziarie che contiamo di mettere a regime con il programma nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021- 2027" che ci restituiranno una città ancora più bella e vivibile, moderna e turisticamente ancora più appetibile.