Bollettino covid in Puglia: 281 contagi e nessun decesso

Sono 281 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto in Puglia di cui 31 nella Bat, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 12.229 effettuati. Le persone attualmente positive sono 3.862, 126 le persone ricoverate in area non critica e 22 quelle in terapia intensiva.I casi totali nella regione da inizio pandemia sono stati 258.803, 3.036.409 i tamponi eseguiti, 248.264 le persone guarite e 6.677 le persone decedute.