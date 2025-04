Bottaro alza la voce in Tv, tra polemiche e trasformazioni per il futuro di Costa Sud a Trani

Questo lo stralcio della intervista rilasciata:

Social Video 7 minuti Amedeo Bottaro, le polemiche sulla riqualificazione della Costa Sud a Trani Tonino Lacalamita

Il palcoscenico è stato quello di Tele Sveva, a rintuzzare il Primo Cittadino di Trani,in unatrasmissione TV, Spazio Città", andata in onda il 25 aprile, sui temi caldi che riguardano i cantieri aperti tranesi, è stato il giornalistaFra le questioni più discusse la riqualificazione di, cioè di quel tratto del litorale di Trani che parte dalle Matinelle ed arriva nei pressi del Ponte Lama, un percorso fronte mare dove la priorità è la messa in sicurezza delle falesie, parte naturalistica del territorio.L'itinerario progettuale è certamente una passeggiata di salute che tuttavia, in corso lavori, tanto si salute non è visto lo stress che giorno dopo giorno si accumula nell'ambito della Amministrazione Comunale che sta operando continuamente pungolata sul tema, dei privati che hanno subito, malvolentieri, gli espropri di porzioni storiche di terreno ritenuti, dal Comune, utili alla riqualificazione, ed infine di chi si oppone con determinazione affinché gli interventi vengano fatti coerenti alla progettualità originale che guardava alla massima salvaguardia dei luoghi nel suo complesso: specie arboree, camminamenti, muretti a secco, protezione di specie ornitologiche e non ultimo messa in sicurezza delle falesieIl Sindacopungolato dal giornalista, alla fine ha voluto togliersi diversi sassolini dalla scarpa e con toni che, raramente ha usato in pubblico, forse qualcuno ricorda qualche sua sfuriata in Consiglio Comunale, o racconta di toni duri in Giunta, non le ha mandate a dire sull'argomento, venendogli facile, sicuramente per una maggiore comprensione delle dinamiche dialettiche in corso, categorizzare gli attori in campo, cioè coloro che sulla riqualificazione Costa Sud hanno da dire la propria, legittimamente lui dice, perchè è il sale della democrazia."Esistono diverse categorie di soggetti che polemizzano. I primi, i proprietari delle ville, che soprattutto nella prima fase si sono visti espropriare, legittimamente arrabbiati, sarei stato arrabbiato anche io. Molti di loro hanno capito, ma chiaramente la polemica in un primo momento (c'è stata) indubbiamente. I fruitori (naturalistici ) di quella zona (questa la seconda categoria di persone) che erano i padroni (i custodi) di quell'area quasi inaccessibile, loro mi hanno raccontato che c'erano dei personaggi lì, che (utilizzavano gli spazi) quasi come fossero un lido privato (e decidevano chi poteva entrare o meno), era un pezzo realmente preso in possesso di una parte di questi personaggi che mi hanno fatto la guerra, perché gli ho rotto il giocattolo, perché lì è (sarà) un posto dove può (potrà) andare chiunque, non più loro e loro.""La terza categoria sono gli oppositori politici, che chiaramente sanno che quando finiremo Costa Sud e la città passerà di lì, questa amministrazione verrà ricordata per i prossimi 30 anni e questo fatto agli oppositori dà fastidio, come è giusto che sia (...), questa categoria è quella che più giustifico, ma fa parte del gioco, come loro dicono giustamente, quando stavano loro a governare, l'altra parte, la nostra, faceva altrettanto e quindi sono le regole del gioco che c'erano, che ci sono e che ci saranno e che io accetto"."La quarta (categoria) sono quei soggetti che amano contestare, che trovano la loro vita, la loro forza, il loro perché nel contestare sempre tutto, a prescindere, per cui come la fai la fai, te la contestano, ma perché sono in vita lì dove contestano, l'ho capito negli anni questo, perché (all'inizio) mi interfacciavo, cercavo di comprendere, di capire, di andare incontro, di cogliere suggerimenti (...) e mi contestavano, (ed io ) dicevo scusate, ma abbiamo fatto come avete detto voi, condiviso, allora ho capito che è una piccola parte (ma esiste anche) quella che contesta a prescindere, quindi come la fai la fai, la sbagli"."La quinta (parte) sono tutti coloro che non sanno quello che stiamo facendo realmente e che ascoltano la prima, la seconda, la terza, la quarta (categoria di persone) e che quindi oggi, nel mondo dei social, si sono fatti un'idea che è assolutamente non corrispondente alla realtà e in quest'idea ci sono persone comuni, che non sono nella prima categoria, nella seconda, nella terza e ne nella quarta, sono persone che non sono oppositori, che non sono proprietari (...) è la parte a cui ho tenuto di più, perché alla fine le cose le ho fatte per il bene della città, perché a me chi mi cercava in faccia di prendermi le ire della prima, della seconda, della terza e della quarta parte? Io non ho proprietà lì da riqualificare, non ho proprietà da rivalutare, non vado al mare lì, non me ne frega niente di quella area, va bene dove vado e vado, non me ne frega niente"."Ho spiegato alla parte a cui sono legato, che è la stragrande maggioranza dei cittadini tranesi, perché lo sto facendo? Gli altri mi dicono, ma questo è scemo, si è messo a fare, che cosa? Ed io lo ho spiegato, come? Facendoglielo vedere, stiamo procedendo rapidamente, da quando ho cominciato a farle vedere e secondo me alla fine dell'anno abbiamo completato l'intervento, perché un intervento dove non dobbiamo fare ancora un granché, completeremo il consolidamento e la realizzazione delle scale""No, assolutamente no, metteremo un po' di verde soprattutto per mascherare le proprietà private, le brutture dei privati (...) parlo di cose brutte dal punto di vista estetico (...) lì dove si notava qualche bruttura, erano le proprietà private, dove noi non siamo intervenuti. (..) io credo che per fine anno l'intervento sarà completo"Dal link l'intera intervista del Sindaco Amedeo Bottaro al giornalista Roberto Straniero (Tele Sveva Spazio Città): https://www.youtube.com/watch?v=cvBoucUbCrg&t=84s S.E.&.O di trascrizione