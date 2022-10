Bottaro bis, dimissioni Zitoli in vista?

È Mino Di Lernia colui che potrebbe sostituire l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Zitoli, che pare abbia comunicato la volontà di dimettersi. Dimissioni presunte e non ancora ufficiali ma che se confermate non sarebbero le prime durante questo secondo mandato del sindaco Bottaro: prima quella di Colangelo e poi quella subito ritirata di Di Lernia. Ulteriori dettagli, su nuovi nomi e nuovi assetti, dovrebbero essere forniti nel corso di una conferenza stampa probabilmente nei prossimi giorni, a cui prenderà parte anche il sindaco Bottaro. La scelta della Zitoli pare sia legata a motivi di lavoro e non a dissidi con il primo cittadino: l'assessore che andrebbe a sostituirla sarebbe della sua stessa area politica, anche se in realtà la situazione è ancora tutta in divenire.