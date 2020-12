Bottaro: il Natale avrà le sue luci, ma assoluta priorità alle necessità dei cittadini

"E' tutto finito, grazie di tutto, buon lavoro!" Come immagine del messaggio che ha postato ieri sul suo profilo Instagram, il Sindaco ha scelto un biglietto gioioso tra quelli che in questo periodo gli operatori AMIU stanno ricevendo: quello di una famiglia che ha terminato la quarantena dopo un caso di covid.Purtroppo non è ancora tutto finito, pertanto l'invito resta quello di mantenere alta l'allerta perchè messaggi di questo tipo divengano sempre più numerosi: "Guardiamo al futuro con ottimismo ma con necessaria prudenza. Oggi abbiamo lavorato sui dati dei contagi. Gli attualmente positivi scendono a 242 il che significa che il numero dei guariti supera costantemente quello dei nuovi contagi. Bene. I sacrifici fatti stanno producendo i risultati attesi ma non possiamo permetterci di allentare l'attenzione."Il messaggio pieno di speranza anticipa la notizia dei provvedimenti economici in procinto di essere varati in vista del Natale in favore delle fasce più deboli della popolazione e di quelle maggiormente colpite dalle misure nazionali, specificando che a loro saranno destinate gran parte delle risorse previste per le festività e non solo.Una risposta ai tanti dibattiti tra i cittadini degli ultimi giorni quanto alla opportunità il sindaco la dà nei termini della moderazione e della consapevolezza profonda delle necessità più urgenti. "Senza esagerare e spendendo meno della metà degli anni scorsi, vorremmo garantire un minimo di illuminazione per le vie cittadine. Luci di speranza in un contesto decisamente condizionato dal momento di emergenza. Un Natale in tono completamente dimesso proprio non riesco ad immaginarlo".