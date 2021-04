Bottaro: «La Pasqua insegna che la vita deve ripartire»

"La Pasqua insegna che la vita deve ripartire. E ripartirà per tutti. Auguri Trani". Sono gli auguri del sindaco di Trani Amedeo Bottaro rivolti alla cittadinanza tranese che per il secondo anno si ritrova a vivere una Pasqua diversa dal solito, in virtù delle restrizioni imposte dal Governo. In queste ore al Palasalute di Trani sono in corso, infatti, le vaccinazioni rivolte a genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di persone con disabilità grave.Nel rivolgere gli auguri di buona Pasqua il sindaco ringrazia tutti i protagonisti della campagna vaccinale anti covid, impegnate attivamente anche in questi giorni di festa: l'Azienda Sanitaria Locale BT, l'Associazione Trani Soccorso, l'Oer Trani, Misericordia Trani, Croce Rossa Italiana - Comitato di Andria, Anps Trani e il presidente Michele Emiliano.