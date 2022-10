Bottaro: "La Villa comunale avrà servizio di vigilanza anche negli orari di chiusura"

"Su mia espressa richiesta la società che effettua il servizio di vigilanza degli uffici e delle strutture di competenza comunale si occuperà della vigilanza anche all'interno della villa comunale Durante gli orari di chiusura, a tutela della stessa".È il contenuto riportato integralmente che il sindaco Amedeo Bottaro ha pubblicato in serata sulla sua pagina Facebook.Ne sono passate di tutte: giostrine danneggiate, anfore frantumate, muretti distrutti, piante sradicate. Dopo gli ultimi episodi di vandalismo la decisione è stata finalmente presa e da oggi la villa dovrebbe essere più protetta.Non è ovviamente una soddisfazione sapere che la sicurezza è affidata a controlli affidati a personale di vigilanza e non alla recessione di questi fenomeni distruttivi che aleggiano tra i nostri giovani, ma intanto c'è questo primo importante passo per la tutela della Città.