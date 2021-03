Bottaro: "Massima energia per proseguire nel piano vaccinale"

"Dopo un anno i cittadini sono stanchi di vivere in questa situazione, credo sia normale. Noi però dobbiamo fare tutto quello che è necessario per preservare e tutelare la salute dei cittadini.



Ai controlli per la città e agli ingressi di Trani preferirei di gran lunga concentrare energie e risorse per accelerare la campagna vaccinale cittadina.



Con oggi, grazie all'infaticabile dedizione dei vaccinatori della Azienda Sanitaria Locale BT e di Patrizia Albrizio e dei nostri volontari del COC di Protezione civile, abbiamo vaccinato il 25% di over 80 prenotati (quasi tutti già alla seconda dose), la totalità della popolazione scolastica (prima dose), una parte consistente di operatori delle forze dell'ordine ed abbiamo quasi completato le vaccinazioni nei luoghi di detenzione.



Complessivamente su Trani siamo oltre le 4000 vaccinazioni ma con la struttura che abbiamo allestito possiamo farne ancora di più. È quello che chiediamo a gran voce: più vaccini".

La Puglia è in rosso ma, a parte le saracinesche abbassate o le attività limitate all' asporto , pare che tutto abbia un altro colore, a detta di molti cittadini che lamentano la mancanza di controlli e di rigore nel far rispettare le regole .E nel manifestare gratitudine allo staff del piano vaccinale che sta favorendo una veloce copertura delle categorie che hanno la precedenza, forse il sindaco con un video (vedi qui ) ha voluto rispondere a tali lamentele, sicuramente anche comprensibili perché tutti sono spossati da questa situazione che ormai ha riempito le nostre vite da un anno. Le energie sono incanalate per procedere con il piano vaccinale.