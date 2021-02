Bottaro: "Nel "Palasalute" da domani i vaccini per tutte le Forze del'Ordine della Bat"

E' una comunicazione in cui alla gratitudine con cui l'intera cittadinanza, a prescindere dalle appartenenze ideologiche, si è dimostrata vicina a lui e alla sua famiglia a seguito del gesto intimidatorio subito ieri, si è unito l'orgoglio di un annuncio importante che riguarda la campagna vaccinale nella nostra città.A partire da domani infatti e per tre giorni, sarà il palazzetto dello Sport di Trani, ribattezzato per l'occasione in questi giorni "Palasalute", la sede nella quale verranno vaccinati i componenti delle Forze dell'Ordine dell'intera provincia Bat, proprio su proposta dello stesso Sindaco."La mia Città è stato il muro invalicabile che ha sostenuto me e la mia famiglia a seguito dell' atto intimidatorio subito". Il sindaco sottolinea come questa vicinanza abbia contato tanto, anche rispetto a tutte le testimonianze di solidarietà giunta dalle forze politiche e dalle istituzioni a livello regionale e nazionale. "Nessun passo indietro, anzi, sono pronto a andare avanti con ancora più vigore, con la forza ricevuta da tutti i cittadini". Qui il video.