Bottaro: «Verso l'arancione, ma attenzione ai focolai nelle nostre case»

Social Video 4 minuti Aggiornamento contagi nella Bat

In un messaggio pubblicato su Facebook il sindaco ha annunciato i prossimi futuri scenari riguardo il regime cui potrebbe essere sottoposta la nostra regione a partire dal 26 aprile.Secondo l'assessore regionale Lopalco la situazione contagi va leggermente migliorando, dato importante perché in questo momento la Bat ha un indice Rt pari a 247 mentre la Puglia a 239."Siamo fiduciosi, ma questa eventualità che ci auguriamo di realizzi non deve assolutamente far allentare le misure di cautela nei confronti del contagio. Abbiamo ancora fresca l'esperienza di Pasqua ci ha dimostrato chiaramente quanto il Veri focolai siano non nelle scuole ma nelle famiglie"."Lo dico per esperienza personale" sottolinea il sindaco che ha dichiarato pochi giorni fa di essere positivo al coronavirus .Sono arrivati oggi 8190 vaccini Pfizer, 2400 Moderna e 2190 Astrazeneca. Possono sembrare tanti ma sono pochi in considerazione del fatto che siano in buona parte seconde dosi e che la Bat abbia una capacità di somministrare in tempi rapidi i vaccini grazie a una buona organizzazione dimostrata al Palasalute di Trani.Alla fine della comunicazione il sindaco riporta i risultati della straordinarie prime settimane di campagne vaccinali con 10000 tranesi vaccinati , 3000 su 3500 ultraottantenni anagrafati e oltre 3000 ultrasessantenni vaccinati con le dosi disponibili decisione presa sotto la sua personale responsabilità.Con soddisfazione Bottaro annuncia la richiesta di ausilio dell'esercito per proseguire al meglio le operazioni di somministrazione dei vaccini e non - come l'anno scorso - per effettuare controlli.