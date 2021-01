Braccio di Ferro compie 92 anni: auguri dal nostro porto al marinaio più celebre dei fumetti

In un clima grigio , reso ancora più freddo dalle temperature precipitate negli ultimi giorni, vogliamo ricordare un compleanno un po' speciale, forse perché è di un marinaio che chissà , tra tanti porti ci piace immaginare abbia toccato anche il nostro; e che benché 92enne continua a scoppiare di salute nella popolarità che non conosce confini generazionali .Sailor man, dovremmo dire, come recita la celebre canzone che ne introduce l'arrivo sulle televisioni ma anche nella nostra testa, al vederne apparire l immagine. Perché Braccio di Ferro è uno di quegli eroi senza tempo, eroe senza paura e qualche macchia, con la chiave della forza in quegli spinaci che forse significano , da vegetale povero e diffuso, che la vera forza l'abbiamo tutti, sotto gli occhi e in noi stessi e basta volere per sconfiggere il nemico . Il ferro degli spinaci è oltretutto un falso chimico causato da una virgola nella trascrizione dell'elemento, ma che importa: e quante mamme sono riuscite a fare mangiare verdura ai loro bambini!Auguri, popeye, dal porto che nella fantasia magari hai toccato nelle tue traversate, ma nel quale l'ancora tatuata sul braccioforzuto è gettata nel cuore di grandi e bambini.