Bucarest, è disponibile il nuovo singolo del cantautore tranese Francesco Cioffi

E' disponibile su tutte le piattaforme di musica in streaming "Bucarest", il nuovo singolo del cantautore tranese Francesco Cioffi. Il brano, sotto etichetta discografica Leindiemusic ed è prodotto da Molla, anticipa il primo disco da solista."Un giorno ho cercato su Google casi di violenza contro le donne, e fra troppi risultati ho aperto una storia che cominciava con Bucarest e con una data. Così ho scelto Bucarest come titolo di una canzone che stavo scrivendo, e che non parla di una donna che subisce una violenza ma di un uomo che le guarda il sedere piuttosto che guardarla negli occhi. Magari alle donne piace che si guardi loro il culo ma vuoi che il mio istinto da 'infermierino' non si scateni? Ho sempre sognato di salvare le persone. Un Superman con la chitarra volevo essere. Ma penso che le donne abbiano già questa capacità innata di salvarci, a volte persino da noi stessi". Qui per ascoltare il brano.