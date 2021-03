Buio sulla statua di Giovanni Bovio: i punti luce sono fuori uso

Buio su Giovanni Bovio. Eppure è stato un tranese che ha illuminato il mondo con il suo pensiero. La statua bronzea che lo rappresenta, che svetta al centro di piazza della Repubblica, è davvero in ombra: l'impianto di illuminazione che, dal basso verso l'alto, illuminava l'imponente rappresentazione, risulta infatti vandalizzato e fuori uso.Lo segnala la guida turistica Andrea Moselli, fautore di #siamosolocustodi: "Nel pieno centro città il monumento dedicato a Giovanni Bovio, uno dei figli più illustri di Trani, è al buio. Al buio a causa di vandalismo, le luci non sono semplicemente fulminate ma distrutte. Mi chiedo come sia possibile che possano passare settimane, probabilmente mesi, e nessuno si adoperi?".Moselli è fiducioso in un intervento (per questo si è rivolto anche all'azienda Amet) che ripristini la giusta luce su quella statua, e su tutto ciò che rappresenta.