Buoni servizio per anziani non autosufficienti e disabili: domande a partire da giovedì 15 luglio

Si informano le famiglie che le domande di buono servizio, per la fruizione di servizi domiciliari e per la frequenza di centri diurni, per la VI annualità potranno essere presentate a partire dalle ore 12 di giovedì 15 luglio fino alle ore 18 di mercoledì 15 settembre. Contestualmente, nel medesimo periodo, si svolgeranno le procedure di "abbinamento" a cura dei soggetti gestori.Le famiglie che già possiedono un codice famiglia non dovranno crearlo nuovamente, ma dovranno riutilizzare il medesimo codice.Per le sole famiglie che, invece, si affacciano per la prima volta alla richiesta del buono servizio e che non possiedono un codice famiglia valido, si renderà necessario provvedere preliminarmente alla generazione dei nuovi codici famiglia, seguendo le istruzioni dell'apposito manuale pubblicato sulla piattaforma regionale dedicata disponibile al seguente link