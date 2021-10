Buoni spesa, al via le domande a partire da lunedì

ℹI requisiti d'accesso alla misura sono i seguenti:



residenza nel Comune di Trani;



valore ISEE in corso di validità, non superiore a 10.632,94 euro;



valore del patrimonio mobiliare del nucleo (deducibile da ISEE in corso di validità) non superiore a 3.500 euro per un componente, 5.000 euro per due componenti, 7.000 euro per tre componenti, 9.000 euro per quattro componenti, 10.000 euro per cinque o più componenti;



reddito complessivo del nucleo familiare, negli ultimi tre mesi (luglio, agosto, settembre 2021), derivato da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito da pensione (escluse pensioni d'invalidità e indennità di accompagnamento) o di altre forme di assistenza, non superiore a 5.000 euro.



Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, requisito di accesso è rappresentato anche dal possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo.



Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione dei Buoni Spesa, non si terrà conto delle misure del Reddito di Cittadinanza o RED o REM, ma sarà data precedenza a coloro che non godono di queste misure.



Per la segnalazione di eventuali errori commessi nella compilazione della domanda è possibile inviare una mail di rettifica all'indirizzo vittoria.camarca@comune.trani.bt.it.



Per ogni altra informazione, i cittadini avranno a disposizione alcuni numeri di telefono del servizio sociale professionale del Comune di Trani a cui potersi rivolgere. I numeri (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11), sono i seguenti:



0883.581115

0883.581116

0883.581117

0883.581118

0883.581119

0883.581120

0883.581121

0883.581138

0883.581519.



Non sarà possibile richiedere telefonicamente la compilazione della domanda, così come non saranno distribuiti modelli cartacei e non sarà consentita la consegna di cartaceo al protocollo del Comune.



Tutta la procedura dovrà avvenire in modalità telematica.

A partire dalle ore 10 di lunedì e fino alle ore 12 di venerdì 5 novembre i cittadini di Trani potranno presentare domanda per i Buoni Spesa.Il modello da compilare sarà disponibile a partire dalle 10 di lunedì 18 ottobre sulla piattaforma dedicata. Questo il link: https://serviziadomanda.resettami.it/trani.