Buoni spesa per l'emergenza covid: ecco l'elenco delle attività aderenti

E' stato pubblicato sul sito Istituzionale della Città di Trani l'elenco degli esercizi commerciali che, alla scadenza dei termini, hanno manifestato disponibilità ad aderire al sistema di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per l'emergenza Ccovid19.Sono presenti nell'elenco non solo supermercati ma anche piccoli alimentari, pescherie, farmacie, negozi per bambini.