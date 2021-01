Buoni spesa, pubblicato nuovo elenco di beneficiari dopo il riesame

E' stato pubblicato, all'interno della procedura dei Buoni Spesa, un nuovo elenco di soggetti beneficiari a seguito di riesame delle pratiche inviate nel mese di dicembre. Tra le motivazioni di non ammissione al beneficio delle istanze vi era anche l'incompletezza nell'indicazione delle informazioni caricate sulla piattaforma dai richiedenti.Le assistenti sociali hanno provveduto a verificare la sussistenza o meno dei requisiti per i cittadini che avevano presentato domande incomplete, redigendo un nuovo elenco di ammessi a contributo: sono 179 per un importo di 57.098 euro di buoni.L'ammissione comporta l'erogazione dei buoni spesa in formato digitale con assegnazione dell'importo sul codice fiscale del beneficiario. Si ricorda che la tessera sanitaria costituisce lo strumento di identificazione per l'utilizzo dei buoni spesa presso gli esercizi convenzionati. Non sarà rilasciato alcun PIN.Di seguito l'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa.DOK Via Delle Tufare, 9DOKVia N. Gattola Mondelli, 26DOKVia Giorgio La Pira, 14DOKC.so V. Emanuele, 290DOKVia C. D. Nicola Ragno, 33DESPARVia Sant' Annibale Maria di Francia, 54DESPARPiazza Martiri di Via Fani, 31DESPARVia Superga, 162PICCOLI SOGNIVia Montebello, 17MACELLERIA DA DONATOVia Frà Diego Alvarez, 78GIODICARTSp 130 Trani - Andria Km 0,900I GOODVia Barletta, 105MACELLERIA BONTA' DIVINEC.so Vittorio Emanuele, 99DELIZIE DELLE CARNIC.so Imbriani, 204ORTOFRUTTA ALMAVia A.m. di Francia, 63/65L'ANGOLO DEL GUSTOC.so Regina Elena, 44GASTRONOMIA CANALETTIC.so Vittorio Emanuele,16SALUMERIA INFINITI SAPORIVia Barisano da Trani, 35SALUMERIA GALANTE PAOLOVia Petronelli,18LA FIORENTEPiazza Longobardi,1IL QUADRIFOGLIO Via A.M. di Francia, 4IO BIMBOCorso Imbriani,80ALIMENTARI SPENDIMENOVia Superga,28MARKET CLOTILDEVia Andria,12IL NEGOZIETTOVia Papa Giovanni XXIII, 24-26-28CENTRO SPESA2Piazza Albanese,1MICHELITTICAVia Papa Giovanni XXIII, 94IL FRUTTIVENDOLOVia delle Tufare,34MARKET DE LUCIAVia Andria,122FARMACIA TURENUMVia G. Di Vittorio,42/44L'ANGOLO DEL GUSTO di Palmieri MicheleVia Vescia,2 angolo Via Gattola MondelliMACELLERIA VERDE PASCOLOViale Russia, 11SOTTOCASAVia Gisotti,10FARMACIA BIONDIVia T. Perna 2DELL'ERBA GIUSEPPE via Superga,80FARMACIA SUPERGA Via Superga,91PANIFICIO VAPOFORNO Via A. M. di FRANCIA,50VAPOFORNO Corso M.R. Imbriani ,156MACELLERIA SALUMERIA DA ENZOViale Spagna,72