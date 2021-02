Buoni spesa, riaperti i termini per gli esercenti

E' stata pubblicata nella sezione Avvisi del sito Istituzionale del Comune di Trani la manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, disponibili ad aderire al sistema di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per emergenza covid 19. E' possibile partecipare alla manifestazione d'interesse (accedi da qui) entro le ore 12 di venerdì 19 febbraio.La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale dal legale rappresentante e con allegata copia di documento di identità, dovrà essere trasmessa, a mezzo e-mail all'indirizzo esercenti.emergenzacovid19@comune.trani.bt.it. L'adesione dell'esercizio commerciale implica l'immediata disponibilità del soggetto ad avviare l'erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.Gli esercenti che hanno proceduto all'iscrizione nel mese di dicembre 2020, risultano confermati d'ufficio nell' elenco salvo rinuncia che va comunicata entro e non oltre le ore 12 di venerdì 19 febbraio all'indirizzo esercenti.emergenzacovid19@comune.trani.bt.it specificando nell'oggetto la seguente dicitura: "Rinuncia all'accettazione di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità per famiglie che versano in situazione di necessità alimentare – emergenza covid-19" ed allegando una dichiarazione in carta semplice sottoscritta con firma autografa o digitale dal legale rappresentante e con allegata copia di documento di identità.I buoni (che saranno assegnati ai cittadini beneficiari a seguito di nuova procedura telematica in uscita nelle prossime ore) saranno utilizzabili fino al 30 aprile 2021, salvo proroghe. La richiesta di rimborso ultima da parte dell'esercizio commerciale dovrà avvenire entro e non oltre il 14 maggio 2021, salvo proroghe.Informazioni potranno essere richieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 11:30, al numero di telefono 0883.581323.