Buoni spesa, scaduto il termine per la presentazione delle domande

E' scaduto oggi il termine per la presentazione delle domande per i buoni spesa e per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa.- Ai fini della liquidazione, gli esercenti sono tenuti a raccogliere i buoni spesa ed i relativi scontrini che dovranno poi essere presentati al Comune unitamente all'allegato B (modello disponibile nella sezione Bandi di Concorso del sito del Comune di Trani e nella specifica procedura pubblica).L'Amministrazione sta mettendo a punto un sistema agile e rapido per procedere ai rimborsi. Maggiori informazioni saranno fornite all'inizio della prossima settimana unitamente ad indirizzi e numeri di contatto.Si precisa che gli uffici procederanno alla liquidazione solo in presenza di un DURC regolare.