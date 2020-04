Buoni spesa, sono circa 3000 le domande pervenute al Comune di Trani

ìAd oggi sono pervenute 2.875 domande per accedere ai buoni spesa del Comune di Trani, di cui 1.040 risultano già istruite e 1.835 domande risultano in corso di istruttoria.Il termine ultimo di presentazione delle domande per i buoni spesa è fissato alle ore 12:00 di venerdì 17 aprile.I Servizi Sociali, in collaborazione con INPS ed altri Enti, sono impegnati nei controlli sulle richieste presentate, volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte ed il regolare utilizzo del buono spesa.In presenza di ulteriori risorse economiche e del perdurare dello stato di emergenza, giuste disposizioni nazionali e regionali, che determinino in nuclei familiari difficoltà o carenze nell'acquisto dei beni di prima necessità, a causa della sospensione dello stipendio o dell'attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, l'Amministrazione Comunale valuterà l'eventuale apertura di una nuova finestra per la richiesta dei Buoni Spesa.Si chiede di fare massima attenzione all'inoltro delle domande: non duplicate le domande e non consegnate domande incomplete. Inoltre non recatevi presso i servizi sociali perché tutti i cittadini saranno informati telefonicamente sull'esito delle istruttorie delle domande.I 4 numeri dedicati (0883581139, 0883581138, 0883581519, 0883581520) rimangono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni di emergenza sociale da parte dei cittadini.