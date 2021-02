Buoni spesa, via alle domande per i cittadini

residenza nel Comune di Trani prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19, precisamente già residenti alla data del 08.03.2020;

per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo;

di trovarsi in una situazione di grave bisogno anche a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;

valore ISEE 2021 o ISEE CORRENTE 2021, non superiore a €10.632,94;

reddito lordo complessivo familiare degli ultimi sei mesi (Luglio – Dicembre 2020) non superiore a € 10.000,00.

A partire dalle ore 14 di giovedì 11 febbraio e fino alle ore 12 di sabato 27 febbraio è possibile presentare richiesta telematica per i Buoni Spesa. A disposizione dei cittadini la somma complessiva di 235.613,68 euro. La procedura è caricata nella sezione Avvisi del sito.I requisiti d'accesso sono i seguenti:ll nucleo familiare dovrà essere in possesso al 31 Dicembre 2020 di un patrimonio mobiliare non superiore a 3.500,00 per un componente; 5.000,00 per due componenti; 7.000,00 per tre componenti; 9.000,00 per quattro componenti; 10.000,00 per cinque o più componenti.Sono da ritenersi esclusi dal beneficio, i nuclei famigliari che hanno già ricevuto il Buono Spesa tramite l'Avviso di Dicembre 2020 e quanti percepiscono il Reddito di Cittadinanza o RED, al netto del contributo mensile ricevuto. Si evidenzia che ai fini dell'attribuzione dei Buoni Spesa non si terrà conto della misura REM.La domanda per i buoni spesa va presentata esclusivamente in modalità telematica, compilando il modello disponibile su piattaforma dedicata al seguente link . Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente, del suo nucleo familiare e degli importi percepiti RED e RdC. Tutti i campi previsti dalla modulistica on line devono essere compilati nell'intera parte, indicando valore zero qualora il requisito non sia posseduto.L'Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Altre modalità, non previste dal disciplinare comporteranno l'esclusione dal beneficio. L'ammissione comporta l'erogazione dei buoni spesa in formato digitale con assegnazione sulla tessera sanitaria/codice fiscale del beneficiario individuato dall'Ente.I cittadini avranno a disposizione i numeri di telefono del Servizio Sociale Professionale del Comune di Trani a cui potersi rivolgere esclusivamente per informazioni; I numeri, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11, sono i seguenti: 0883.581116, 0883.581115, 0883.581121, 0883.581119, 0883.581118. E' possibile anche inviare una mail all'indirizzo assessore7@comune.trani.bt.it entro e non oltre le ore 12 di giovedì 25 febbraio 2021.Non sarà possibile richiedere telefonicamente la compilazione della domanda, non saranno distribuiti modelli cartacei e non sarà consentita la consegna di cartaceo al protocollo del Comune.