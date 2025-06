«Cafè Philò» celebrato un grande anno del Liceo "V.Vecchi" di Trani

Una serata ed un evento dal sapore tanto filosofico quanto artistico, capace di trasmettere vibrazioni magiche, create da quel mix perfetto nel quale una serata di inizio estate abbraccia le profende "note" tipiche dei "café parigini" 700 eschi e 800eschi. Potremmo descrivere così l'evento, realizzato dal Liceo V. Vecchi di Trani nella serata di ieri, con lo sfondo dello Sporting Club Trani.Un momento di condivisione e riflessione, in una serata ricca di emozioni, che ha accolto gli studenti e le famiglie, che si è aperta cittadinanza e molti altri ospiti. Nella serata si sono avvicendate cerimonie ed esibizioni degli studenti, effettuate premiazioni per gli atleti vincitori dei giochi sportivi studenteschi e per chi si è distinto per meriti scolastici. Unendo e ribadendo con decisione il binomio sport e studio identificabile con la locuzione latina "Mens sana in corpore sano".Il caffè filosofico si è affermato come trait d'union dell'intera serata: uno spettacolo interpretato dagli studenti, attraverso l'analisi di una tesi e la sua discussione, che si è ispirato ai CAFÈ PHILO e alle suggestive atmosfere dei caffè parigini. "Un evento che si distingue, gli Studenti ed i giovani fanno da tramite con le loro famiglie e con la città intera. Evento molto importante", queste le dichiarazioni diAssessora alle Culture e Pubblica Istruzione della Città di Trani, presente in rappresentanza dell'amministrazione, alle quali hanno fatto eco quelle della prof.ssa, Dirigente del Liceo V. Vecchi: «A questo anno scolastico do un voto molto alto, abbiamo realizzato tutti i progetti previsti. Questa serata vuole essere una festa nella quale il Vecchi si rappresenta e si presenta alla comunità cittadina. Stasera vogliamo mostrare cosa accade nelle mura della Scuola. Anche per celebrare davvero un anno speciale».Altro fattore funzionale e importante per la serata il suggestivo luogo: lo Sporting Club Trani, che sempre di più si sta aprendo alla comunità tranese, come ha spiegato il suo Presidente«Da tre anni a questa parte ci stiamo aprendo oltre che agli eventi sportivi, anche a quelli culturali. È un piacere. È fondamentale aprirsi alla comunità e non solo i soci. Questa estate ci saranno molti eventi culturali, teatrali e molto altro».