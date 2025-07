Calici e Sessualità, tutto esaurito per l'evento di ContestoLab

L'associazione ContestoLab di Ruvo, Bisceglie, Trani continua a parlare con leggerezza di sessualità e lo fa in contesti insoliti, scegliendo come luoghi di incontro attività di ristorazione: bar, pub, location, naturalistiche



Il risultato? Tutto sold out anche presso la birreria Ratto Matto di Bisceglie dove si è svolta un'altra tappa di Calici & Sessualità il format ideato dal 3dott. Michele Massimo Laforgia e dalla presidente dell'Associazione Raffaella Caifasso e realizzato con il patrocinio della Città di Bisceglie.



A parlare di sessualità legata non solo a persone con spettro dell'autismo ma anche a giovani e adulti di ogni età è stato come da prassi il dott. Michele Massimo Laforgia, psicoterapeuta e sessuologo. Madrina e conduttrice dell'evento, Karma Chic.tra le prelibatezze anche la box preparata da i ragazzi di ConTeCucino.



"Sinceramente facciamo fatica a stare dietro alle richieste di molti Comuni che ci richiedono di organizzare il format nelle loro città - dichiara Raffaella Caifasso, presidente di ContestoLab -.



Un format che parla di sessualità

in modo diverso e leggero per via anche delle domande poste al sessuologo in forma anonima in quanto scritte su bigliettini riposti in un contenitore".



Sessualità che nonostante i tempi che corrono resta per molti aspetti un argomento di cui non è facile parlare. "Quando la nostra visione della sessualità diventa ampia ed accogliente fa bene a tutti - ha sottolineato il dott. Laforgia -.



Questi incontri sono momenti di condivisione, di occasione per aiutare gli adulti alla sessualità in un modo positivo, ma rispettoso e libero. le domande se mi vengono rivolte dipendono dal tipo di pubblico che abbiamo e naturalmente più giovane o meno giovane. La sessualità riguarda tutti senza esclusione".