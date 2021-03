Cambio di vertice in Stp, Maurizio Sasso possibile nuovo presidente

Indiscrezioni di palazzo rivelerebbero che il nuovo presidente di Stp sarebbe l'avv. Maurizio Sasso, classe 1978, nato a Trani, avvocato dal 2003 e patrocinante in Cassazione dal 2015.Se le voci fossero confermate, Trani tornerebbe ad avere un proprio cittadino alla guida della società di trasporti che, ricordiamo, risulta essere di proprietà dell'azienda tranese Amet (per il 44%) e del comune di Trani (per il 5%).L'avvocato tranese prenderebbe il posto del dimissionario Ing. Massimo Dicecca, che in data 3.3.2021, per motivi ancora ignoti, ha lasciato l'azienda dopo appena tre mesi di presidenza.