Campagna Polizia di Stato “Questo non è amore", allestito gazebo anche a Trani

Nella giornata dedicata al contrasto della violenza di genere, la Questura di Barletta Andria Trani ribadisce la centralità dell'azione di contrasto nel panorama delle attività preventive e repressive che quotidianamente impegnano le donne e gli uomini della Polizia di Stato sul territorio.Nell'ambito della campagna permanente della Polizia di Stato "Questo non è amore", sono stati allestiti gazebo ad Andria, Barletta, Trani e Canosa di Puglia. I poliziotti incontreranno la cittadinanza per sensibilizzare sul fenomeno e distribuire l'opuscolo realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ideato quale utile strumento per diffondere informazioni sul fenomeno, sugli strumenti di tutela, con un approfondimento sulla misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore.Nel pomeriggio a Canosa, alle ore 17, il Vice Questore Aggiunto Sciancalepore Mariangela, presso la sala consiliare del comune, interverrà come testimonial della campagna "Violenza sulla Donna".