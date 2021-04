Campagna vaccinale a Trani: in una settimana previste ben 2000 somministrazioni

Domani si completa il turno per gli over 80

Continua a pieno ritmo la campagna vaccinale anticovid a Trani. Da domani, venerdì 9 aprile e fino a giovedì 15 aprile sono previste ben 2000 somministrazioni.Domani si completa su Trani il turno di vaccinazione degli over 80. Chi, per qualche ragione, non è riuscito a prenotare, può presentarsi domani al Pala Assi a partire dalle ore 17. L'invito è rivolto esclusivamente agli over 80, residenti a Trani.