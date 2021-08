Campagna vaccinale, obiettivo è vaccinare tutti gli studenti della Bat prima dell'inizio dell'anno scolastico

Sono 5.315.929 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 di venerdì 27 agosto dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 90,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.879.606).Obiettivo di questi giorni, mentre la campagna di vaccinazione a tutta la popolazione continua senza sosta, è quello di vaccinare tutti gli studenti della sesta provincia prima dell'inizio dell'anno scolastico. Per questo la Asl Bt sta collaborando con gli istituti scolastici che hanno risposto prontamente all'invito e hanno chiamato studenti e genitori presentando il calendario vaccinale riservato agli studenti. Per la prossima settimana sono in programma altre due giornate dedicate: lunedì 30 agosto e mercoledì 1 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 negli hub di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Canosa e Margherita di Savoia si terranno vaccinazioni a sportello.Per i minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori o, in alternativa, è possibile presentare una delega con documento di riconoscimento. I moduli sono stati pubblicati sul Portale della Asl Bt.