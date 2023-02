Campionati italiani di astronomia, tre alunni della Baldassarre alla fase interregionale

Sono Enio Abas, Christian Arpone e Antonio Savoiardo tutti e tre alunni della 3A, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Baldassarre, diretta dal preside Marco Galiano, qualificati alla fase interregionale dei campionati italiani di astrofisica.Dopo la fase d' istituto svolta nella scuola di piazza Dante, i tre ossia hanno partecipato alla fase interregionale dei campionati italiani di astronomia a Bari al liceo scientifico A. Scacchi.Se supereranno questa ulteriore fase, parteciperanno a quella nazionale.Grande soddisfazione dunque per i docenti degli alunni qualificati e del Dirigente scolastico che sottolinea come sia raro affermarsi, come i tre alunni in questione, in una disciplina affascinante ma non troppo "agevole" nei contenuti, almeno per la maggior parte, come l'astrofisica. In bocca al lupo agli studenti qualificati perché si possa raggiungere il traguardo nazionale.