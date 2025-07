Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità

È ufficialmente in corso, a Trani, il Campo di Volontariato organizzato danell'ambito della campagna nazionale "Carovana dei Campi", promossa da Legambiente Nazionale. Un appuntamento ormai annuale che, dal 14 al 20 luglio, vede la città accogliere volontari da tutta Italia, con una significativa presenza di studenti provenienti dall'Università LUISS, oltre ai volontari locali, membri delle sedi associative e partner progettuali.Durante la settimana, i partecipanti saranno impegnati in un ricco programma di formazione, sensibilizzazione e attività concrete di volontariato ambientale e sociale, tutte tese a valorizzare il territorio e a coinvolgere attivamente la cittadinanza. Il campo si svolge con base presso l'Eco-ostello e hub culturale Hub Porta Nova. Da qui i volontari si muoveranno per la città con una serie di attività itineranti, per portare il messaggio della sostenibilità direttamente tra le persone, soprattutto tra i più giovani.Le giornate saranno scandite da workshop tematici, laboratori pratici, clean-up ambientali, eventi artistici partecipati e momenti di confronto culturale. Svariati i temi che si andranno ad affrontare come l'impatto ambientale dell'alimentazione, la lotta agli sprechi, l'accesso al mare, la giustizia sociale e ambientale, la mobilità sostenibile. Le attività, gratuite ed aperte a tutta la cittadinanza, mirano ad un obiettivo preciso, quello di costruire una vera rete tra volontari e territorio. Fondamentale il sostegno del Comune di Trani, che ha patrocinato e supportato l'iniziativa, dellache fornisce i pasti ai volontari, e diche ha messo a disposizione biciclette elettriche per gli spostamenti sostenibili.I partecipanti si sono mostrati molto coinvolti ed interessati ad imparare cose nuove, hanno vissuto esperienze di cooperazione ed inclusione, hanno avuto la possibilità di conoscersi e confrontarsi, insomma un buon modo per sentirsi cittadini attivi e responsabili. Per esempio, Claudia, una volontaria di 22 anni, studentessa di Scienze Politiche, ha raccontato: "Ho scelto questo campo perché sono sempre stata interessata alla sostenibilità, ma volevo viverla concretamente. Qui ho trovato un'esperienza che va oltre l'ecologia: parliamo anche di inclusività e relazione con il territorio. Mi sento davvero soddisfatta." Anche Beatrice, un'altra volontaria di 22 anni e studentessa di Scienze Politiche, ha aggiunto: "Giustizia ambientale e giustizia sociale sono collegate. In questo campo ho trovato un forte legame con le comunità locali e spero di portare con me un bagaglio di esperienze da replicare nel mio territorio." Il Campo di Volontariato Legambiente a Trani si conferma così non solo un'occasione di crescita personale per i partecipanti, ma anche un potente strumento di cambiamento e attivazione locale, dove ambiente, cultura e partecipazione si intrecciano per costruire un futuro più giusto e sostenibile.