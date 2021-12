Caos tamponi dopo Natale, lunga coda di auto fuori al drive in dell'Oer

Ci risiamo. Ancora una volta fuori al drive in della sede dell'Oer di Trani, in via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi dello stadio comunale, si registra questa mattina una lunga coda di auto che sta creando non pochi disagi e rallentamenti alla circolazione. A seguito delle festività natalizie e di un maggior aumento di contagi in città sono tantissimi i cittadini che in queste ore si stanno recando in sede per sottoporsi al tampone e accertarsi del proprio stato di salute. A risentirne è la circolazione che sta subendo forti rallentamenti a causa delle auto incolonnate a partire da via Corato. Sul posto è dovuta intervenire anche la Polizia locale per ripristinare l'ordine e regolamentare il traffico.