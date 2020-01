Capitale della cultura 2021, Barletta ritira la propria candidatura

Punto di svolta per la polemica che ha visto contrapposte, nelle scorse settimane, Trani a Barletta per la candidatura a Capitale della Cultura 2021. Barletta, infatti, ritirerà oggi la propria candidatura. Ad annunciarlo è il sindaco Cosimo Cannito poco fa, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento TEDx Barletta, in corso nel foyer del teatro "Curci". «Non eravamo abbastanza pronti a competere per questo progetto piuttosto importante» riferisce il sindaco Cannito che prosegue, «l'anno prossimo la provincia Bat si impegnerà a sostenerci in questa proposta».In questo modo Barletta fa un passo indietro rispetto alle altre città pugliesi candidate e si impegna per questo obiettivo nel futuro con maggiore vigore. Il ritiro verrà ribadito pubblicamente oggi pomeriggio in consiglio comunale.