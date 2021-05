Carla Fracci: come una brezza del mare

In redazione non siamo riusciti a trovare tracce della presenza di Carla Fracci a Trani (e magari qualcuno potrebbe aiutarci). Comunque ci piace pensare che la sua grazia abbia attraversato un giorno la nostra bellissima città, e che avvolta in uno dei suoi impalpabili abiti di seta bianchi un mattino d'estate abbia passeggiato ai piedi della cattedrale che così le assomiglia , sospesa tra cielo e terra.Il grande poeta Eugenio Montale in una poesia a lei dedicata al ritorno sul palco dopo la maternità la definì "non più nubecola celeste ma terrestre e non è detto che il cielo se ne accorga".Tutto sommato questo immaginarla qui ci consente di celebrarla anche dalla nostra testata, in segno di gratitudine profonda per aver reso l'Italia più grande grazie alla sua arte, alla sua professionalità, al suo essere stata maestra fino a pochi mesi fa quando tenne una masterclass, pur gravemente malata, a giovani danzatrici.Al suo essere divina ma così profondamente umana e familiare a tutti noi, con quel sorriso dolcissimo che elargiva accogliendo chiunque, senza distacco, lei che sfiorava appena la terra.Elegante nella danza e nella vita come nessuna. Eterea, come una brezza di mare. Una brezza dalla quale oggi ci sentiamo accarezzare, anche qui, tutti noi.