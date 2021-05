Carlo e Mimmo: un soccorso in tenuta da runner

Il signor Carlo, rimessosi in forma qualche giorno dopo l'episodio, si è recato oggi con i parenti alla sede sul porto del Comando della Pl, per ringraziare ufficialmente Domenico Miccoli. Un cin cin di augurio, immortalato e postato sui social da Cecilia Di Lernia, ex assessore alla Polizia locale, che divide con Miccoli la passione per la corsa e che quel giorno era con lui, di ritorno da chilometri di running, a prestare soccorso al signor Carlo: "Avevo visto i suoi occhi smarriti quel giorno dopo la caduta. Oggi invece erano occhi che sorridevano, grati a Mimmo Indossare una divisa è un grande onore e non spogliarsene mai è segno di grande responsabilità".

Carlo e Mimmo. Qualche giorno fa l'anziano camminando per strada aveva perso l'equilibrio ed era scivolato accasciandosi sul marciapiede in via Imbriani, nei pressi dell'incrocio con via Istria: era stato subito raggiunto e soccorso da un signore in tenuta da runner, che lo aveva fatto rialzare pian pianino e che, rendendosi conto che la caduta non aveva provocato ferite ma solo parecchio spavento, lo aveva accompagnato nella vicina farmacia affinchè gli si prestassero le attenzioni necessarie. Poi, dopo esserci sincerato delle sue condizioni, lo aveva anche accompagnato fin dentro casa in un quartiere distante da qual luogo, "consegnandolo" ai familiari affinchè provvedessero alle eventuali cure necessarie. E lì il "soccorritore", fra i mille ringraziamenti dei parenti di Carlo per il soccorso prestato, il "runner" ha dovuto svelare di essere Domenico Miccoli, il Maggiore del Corpo di Polizia Locale di Trani.