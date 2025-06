Carriera e formazione, si può ambire a una crescita professionale dopo i 50 anni?

PUBBLIREDAZIONALE

Il mercato lavorativo attuale si presenta molto più dinamico rispetto al passato.Se questo aspetto, da una parte, sembra aver alzato le barriere d'ingresso per i giovani neolaureati, dall'altra apre una miriade di prospettive nel corso di una carriera già intrapresa, al punto che l'età non rappresenta più un limite, ma può diventare un valore aggiunto., forti di una solida esperienza e di competenze maturate sul campo, sono oggi risorse fondamentali per le aziende, al contrario dell'opinione diffusa.Non esiste più un momento della vita professionale in cui si diventa obsoleti e poco produttivi, a patto che ogni professionista sia in grado diUn approccio che si concretizza nel modo più efficace, solo quando si affianca all'esperienza un costante aggiornamento delle competenze.L'evoluzione dei mercati, la trasformazione digitale e l'emergere di nuovi modelli organizzativi, di fatto, richiedono ai professionisti senior di adattarsi e rinnovarsi.Questo discorso, vale chiaramente nel senso più ampio del termine aggiornamento, che dovesse riguardare nuove, meglio se in ambito tecnologico, ma soprattutto inerenti le, che vogliono nei professionisti più avanti con l'età una mentalità flessibile, aperta all'innovazione, capace di guidare il cambiamento anziché subirlo.Il rischio, per chi non si aggiorna, è quello di vedere progressivamente ridursi il proprio valore percepito, nel mercato del lavoro.Proprio in un contesto così articolato, ladiventa un investimento strategico.Unconsente ai manager di consolidare le competenze acquisite nel corso della carriera e, allo stesso tempo, ampliare la visione strategica, acquisendo strumenti aggiornati, utili ad affrontare le sfide contemporanee.In più, permette anche di estendere il proprio network professionale, aprendo nuove opportunità concrete di carriera e collaborazioni.L'approccio alla formazione, per un manager esperto, deve essere pratico e orientato ai risultati. Servono, quindi, programmi capaci di tradurre rapidamente la teoria in strumenti operativi, con un taglio concreto e immediatamente spendibile all'interno delle organizzazioni.Allo stesso tempo, è importante che la formazione sia anche, per adattarsi agli impegni professionali di chi già lavora in posizioni di responsabilità.Per i manager over 50 che vogliono investire nel proprio futuro professionale, i percorsi Master Executive dil rappresentano una soluzione ideale.Con programmi ideati specificamente per chi ha già una solida carriera alle spalle, la scuola propone, in grado di potenziare competenze manageriali, digitali e di leadership.Formarsi con 24ORE Business School, per gli over 50, significa scegliere un partner affidabile per rilanciare il proprio profilo professionale, consolidare la propria posizione di leadership e prepararsi a nuove sfide, con l'autorevolezza che solo l'esperienza, unita all'aggiornamento continuo, può offrire.Ecco allora, che quello che sembra un semplice percorso di aggiornamento acquisisce il valore di un vero investimento, in grado di aprire nuove prospettive di crescita, più che mai fondamentali per chi guarda al futuro, con ambizione.