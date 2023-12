Cartelloni pubblicitari abusivi, fioccano multe e rimozioni

Su atto di indirizzo dell'assessore alla viabilità e polizia locale, Cecilia di Lernia, è in corso in queste ore, a cura del Comando cittadino, l'attività di rimozione dei pali pubblicitari presenti nei pressi delle intersezioni stradali, assolutamente vietati ed in palese contrasto con le norme del codice della strada. Complessivamente sono 180 gli interventi finora effettuati, in tutta la città.Contestualmente alla rimozione dei pali, la Polizia Locale sta elevando verbali (finora all'incirca 90) nei confronti degli inserzionisti che si sono serviti di impianti pubblicitari abusivi per promuovere la propria attività e dei titolari degli impianti laddove ne è possibile l'identificazione.