Caso Amiu, il centrodestra tranese: «Sanificazione a Bari, episodio isolato o no?»

Attraverso organi di stampa, apprendiamo che che una Scuola privata di Bari (Istituto Madre Clelia Merloni) ringrazia il Presidente del Consiglio d'Istituto sig. Gaetano Nacci e la "sua squadra" per il dono di Natale, di cui la Scuola medesima sarebbe stata gratificata, attraverso la sanificazione dei suoi ambienti, avvenuta ad opera dell'Amiu, ringraziamenti estesi anche al all'AU dell'Amiu Gaetano Nacci (presidente del consiglio di istituto della scuola sanificata).La notizia potrebbe essere anche gratificante per la città di Trani se non fosse che l'Amiu non è una società privata o a conduzione famigliare ma una società con intero capitale pubblico essendo la stessa con socio unico che è il Comune di Trani.E' lecito pertanto chiedersi se Amiu possa effettuare prestazioni al di fuori del nostro territorio e se possa fare donazioni, direttamente o per interposta persona, se il Socio Unico è a conoscenza di queste donazioni fatte dall'Amiu, se questo episodio è un episodio isolato o dobbiamo "scoprire" da organi di stampa di altre donazioni.Indubbiamente, ogni notizia va verificata e, di conseguenza, presto invieremo all'Amiu e al Comune di Trani una nota, con cui chiederemo chiarimenti su quanto è effettivamente accaduto.Molti ci chiedono e ci chiediamo: come mai, nonostante i tanti problemi in capo ad Amiu (discarica, porta a porta, piattaforma di trasferenza, percolato…) riesca ad occuparsi anche di problemi oltre i confini della nostra città?