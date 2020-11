Caso covid nella parrocchia di San Magno: ricoverato il sacerdote e chiesa chiusa

Un caso di posività al covid si registra nella Parrocchia San Magno di Trani. «Questa notte abbiamo ricoverato don Giovanni perché risultato positivo al Covid-19» - si apprende sulla pagina Facebook della parrocchia. «Don Dino e Don Michele hanno fatto il tampone e sono risultati negativi ma secondo la legge rimarranno in isolamento fiduciario fino all'esito negativo del secondo tampone. Oggi la chiesa rimarrà chiusa e le celebrazioni sospese. Vi aggiorneremo per nuove comunicazioni. Santa domenica e preghiamo per don Giovanni».