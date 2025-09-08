“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
Speciale

“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo

Il Premio assegnato nell’ambito del Festival promosso dalla città Andria, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture

Trani - lunedì 8 settembre 2025 12.19 Sponsorizzato
All'esito dei lavori della Commissione valutatrice - composta da Savino Santovito (Presidente Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba); Riccardo Carbutti (Direttore artistico del Festival Internazionale di Andria - Castel dei Mondi); e Maria Teresa Forlano (Consigliere della Fondazione "sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria) - il Premio Speciale "Alessandro D'Angelo", destinato alla migliore Tesi di Laurea Magistrale in "Strategie e Pratiche di innovazione nel Management delle Imprese Culturali e Creative", è stato assegnato all'unanimità alla dottoressa Elena Albo.

La Albo ha presentato un lavoro dal titolo "La Filologia nell'era della digitalizzazione: nuove prospettive nell'analisi testuale tra sfide ed opportunità, integrazione e metodologie emergenti". Relatrice la Prof.ssa Claudia Corfiati e Correlatrice la Prof.ssa Carla Petrocelli del Corso di Laurea di II livello in Filologia Moderna / Uniba /Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.
Il Premio, con una dotazione economica di 3500,00 euro, era riservato a studenti laureati negli anni accademici '23/'24 e '24/'25 presso gli Atenei di Puglia e Basilicata e le Università di Milano, città in cui Alessandro aveva conseguito il suo Titolo di Studio. Il 14 settembre è prevista la cerimonia ufficiale di proclamazione nei locali dell'ex Struttura mercatale di Via Flavio Giugno.

"Su questa XXIX edizione del Festival – ha rimarcato la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – sta pesando un'assenza forte, quella del compianto Alessandro D'Angelo. Perché a Lui si deve la passione e la scommessa su un segmento, quello della Cultura, che può essere il vero antidoto all'asfissia di contenuti ideali, sociali e artistici che rischia di appiattire ed impoverire le nostre Comunità. Questo doveroso Premio alla memoria di Alessandro, a lungo direttore organizzativo e 'anima' del nostro Festival, è dunque soltanto un sincero riconoscimento formale ad una persona davvero Speciale".

*L'organizzazione del Festival comunica che gli ultimi biglietti e titoli di accesso, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30). Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita anche su www.vivaticket.com.
  • Cultura
Altri contenuti a tema
La grande Opera a Trani: “La Bohème” di Puccini riscuote grande successo a Palazzo Beltrani Eventi e cultura La grande Opera a Trani: “La Bohème” di Puccini riscuote grande successo a Palazzo Beltrani Tra cast e regia Trani ha ospitato personalità di caratura internazionale, riportando al centro dell’interesse la cultura musicale e teatrale
“Presenza”: il nuovo libro di Cristiano Carriero arriva a Trani Eventi e cultura “Presenza”: il nuovo libro di Cristiano Carriero arriva a Trani Un evento tra ispirazione e networking
Si apre oggi il Festival del Tango a Trani Eventi e cultura Si apre oggi il Festival del Tango a Trani Stasera festa argentina in piazza della Repubblica
“La Musica è Vita”: domenica musicale allo Sporting Club Trani Eventi e cultura “La Musica è Vita”: domenica musicale allo Sporting Club Trani Gli allievi dell’associazione musicale culturale “Il Preludio” si sono esibiti davanti a un numeroso pubblico
“Lo splendore del superfluo”: l’incontro con gli autori a Palazzo Beltrani Eventi e cultura “Lo splendore del superfluo”: l’incontro con gli autori a Palazzo Beltrani Presentato nella serata di sabato il volume che raccoglie anni di studi sulle impropriamente dette “arti minori”
"Umanità" al centro della XXIV dei Dialoghi di Trani Eventi e cultura "Umanità" al centro della XXIV dei Dialoghi di Trani Lunedì 30 la presentazione presso il Resort Ognissanti
Antonio Galante entra nella Commissione Cultura del Comune di Arconate Attualità Antonio Galante entra nella Commissione Cultura del Comune di Arconate Nuovo riconoscimento per l’artista tranese e presidente dell’associazione “Lacarvella”, punto di riferimento nel panorama culturale locale e nazionale
Lo splendore del superfluo: a Trani la presentazione del volume sulle arti suntuarie medievali Eventi e cultura Lo splendore del superfluo: a Trani la presentazione del volume sulle arti suntuarie medievali Il 28 giugno al Palazzo delle Arti Beltrani, l’Archeoclub presenta un’opera corale che indaga la ricchezza artistica della Puglia
La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»
8 settembre 2025 La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»
Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo
8 settembre 2025 Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo
Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato
8 settembre 2025 Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato
Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare
8 settembre 2025 Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare
"Una vita senza sbarre ": il libro di Giannicola Sinisi a Trani
8 settembre 2025 "Una vita senza sbarre": il libro di Giannicola Sinisi a Trani
L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
8 settembre 2025 L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
8 settembre 2025 La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
8 settembre 2025 Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità "
7 settembre 2025 Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità"
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
7 settembre 2025 Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.