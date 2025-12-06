Benedetto Lupo. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Benedetto Lupo. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Benedetto Lupo a Trani per i 10 anni della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS”

Il concerto si è tenuto nella serata di per celebrare i dieci anni dalla nascita della fondazione che porta il nome del grande pianista

Trani - sabato 6 dicembre 2025 18.03
Palazzo Discanno ha ospitato, nella serata di ieri, un grande tributo al pianista Aldo Ciccolini, scomparso all'età di 90 anni esattamente dieci anni. Non è l'unico decennale importante che si è ricordato ieri, ma anche la nascita della fondazione che porta il suo nome e che si è imposta sul territorio come un punto di riferimento al livello culturale.

Il protagonista della serata è stato il grande pianista Benedetto Lupo, legato ad Aldo Ciccolini e anche al direttore artistico della Fondazione, il M° Alfonso Soldano, di cui è stato insegnante. Il concerto di ieri si inserisce nella rassegna "Armonie Leggendarie – I grandi maestri italiani" della stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali" della Fondazione "Aldo Ciccolini – ETS".

Il tema centrale del concerto è stata la morte, con il titolo che subito introduce lo spettatore in una dimensione altra: "Quattro Sguardi sulla morte". Tre autori che hanno saputo degnamente esprimere il senso di smarrimento, speranza, dolore e rinascita di questo evento naturale e spirituale: Janacek, Chopin e Ravel. Il talento artistico di Benedetto Lupo ha restituito al pubblico un'interpretazione raffinata, elegante ma allo stesso tempo potente e impetuosa delle composizioni. In un'atmosfera rarefatta e quasi irreale il Maestro Lupo ha donato al pubblico un'esperienza sublime, fatta di riflessione profonda sulla fragilità della vita e coronata dal bis con la Gymnopedie n. 1 di Enric Satie, un autore tanto caro ad Aldo Ciccolini che, per uno scherzo del destino, nacque nello stesso anno in cui Satie invece spirava.

Il Maestro Benedetto Lupo, infatti, ispirandosi ad Aldo Ciccolini, che è stato un modello per sé, ha voluto omaggiare il Maestro proprio con questo autore da lui amato, ma non solo; anche Ravel è stato fortemente influenzato da Satie. Il Maestro Lupo ricorda con affetto l'ascolto dei primi LP di Aldo Ciccolini proprio con le musiche di Enric Satie. Interpretare la morte come rinascita, Benedetto Lupo ricorda la nascita di Aldo Ciccolini a poco più di un mese di distanza dalla morte di Satie e di cui diverrà uno dei più grandi interpreti.

La presidente della Fondazione Aldo Ciccolini, Elisabetta Papagni, ha espresso una grande soddisfazione per i risultati raggiunti; "Sono stati compiuti tanti passi in avanti" – sostiene la presidente - "perché abbiamo realizzato un desiderio del Maestro Ciccolini di fondare una scuola di alta formazione per i giovani talenti pugliesi. Questo ci ha permesso di costruire dei ponti con altre realtà come la Fondazione "Grassi" di Martina Franca e di alzare il livello dell'offerta culturale sul territorio." Per il futuro ci si propone di continuare nel solco già tracciato, portando anche a casa il risultato del riconoscimento del progetto da parte del Ministero della Cultura inserendolo nel piano del fondo Unico dello Spettacolo. "Si continueranno anche le Masterclass con maestri di primo livello e chi può dirlo? Anche una sezione distaccata del Conservatorio a Trani" – auspica Elisabetta Papagni.
Alfonso Soldano
Alfonso Soldano © Adriana Fabrizio
Elisabetta Papagni
Elisabetta Papagni © Adriana Fabrizio
Benedetto Lupo
Benedetto Lupo © Adriana Fabrizio
Benedetto Lupo
Benedetto Lupo © Adriana Fabrizio
  • Cultura
  • Musica
Altri contenuti a tema
Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani” Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani” La mostra di arte contemporanea è stata curata da Dario Agrimi. Ieri sera la conferenza stampa di presentazione
Benedetto Lupo a Trani per la rassegna Armonie Leggendarie della Fondazione Aldo Ciccolini Benedetto Lupo a Trani per la rassegna Armonie Leggendarie della Fondazione Aldo Ciccolini La star internazionale del pianoforte il 5 dicembre a Palazzo Discanno
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno” “Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno” Il concerto segue la stagione concertistica “Armonie Naturali” della fondazione “Aldo Ciccolini - ETS”
Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani” Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani” Appuntamento domenica all'auditorium San Luigi
Federica Iacovelli e i suoi giochi d’acqua musicali a Palazzo “Discanno” a Trani Federica Iacovelli e i suoi giochi d’acqua musicali a Palazzo “Discanno” a Trani La Maestra si è esibita in un concerto di musica classica nella serata di ieri per la Fondazione “Aldo Ciccolini ETS” nell’ambito della rassegna “Armonie Naturali”
Addio a James Senese. Mimmo Laurora (In Movida): "Ci lascia un gigante, indimenticabile il suo concerto a Trani nel 2015" Attualità Addio a James Senese. Mimmo Laurora (In Movida): "Ci lascia un gigante, indimenticabile il suo concerto a Trani nel 2015" "Ricordo l'emozione di quella sera e i suoi complimenti a Nico Ceralacca, artista del territorio che quella sera aprì il concerto"
La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari Il concerto, tenutosi lo scorso 22 ottobre, ha avuto come protagonista il pianista ucraino Yevhen Levkulich
Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali” a Palazzo Discanno a Trani Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali” a Palazzo Discanno a Trani La stagione concertistica della Fondazione “Aldo Ciccolini OdV - ETS” continua col Quartetto d'archi "Eufonia"
La UILA Pesca riunita alla Lega Navale di Trani per il Blue Friday
6 dicembre 2025 La UILA Pesca riunita alla Lega Navale di Trani per il Blue Friday
Su "Tg2 Sí, viaggiare "un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta
6 dicembre 2025 Su "Tg2 Sí, viaggiare"un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta
Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani applausi e sold out per “Miseria e Nobiltà”
6 dicembre 2025 Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani applausi e sold out per “Miseria e Nobiltà”
Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi
6 dicembre 2025 Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi
Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
6 dicembre 2025 Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani”
6 dicembre 2025 Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani”
Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari
6 dicembre 2025 Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari
Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti
6 dicembre 2025 Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti
Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata
6 dicembre 2025 Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata
Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali
6 dicembre 2025 Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.