Eventi e cultura
Cultura a costo zero: domenica 1° febbraio tornano i musei gratis in Puglia. Ecco la mappa dei siti aperti
Si rinnova l'appuntamento del Ministero della Cultura. Dopo il boom di inizio anno con oltre 220mila presenze nazionali
Trani - domenica 1 febbraio 2026
L'arte e la storia tornano accessibili a tutti. Domenica 1° febbraio si rinnova il tradizionale appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, garantisce l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Un'occasione imperdibile per turisti e cittadini per riscoprire il patrimonio artistico del territorio senza mettere mano al portafogli. L'iniziativa continua a riscuotere un successo straordinario: la scorsa edizione, quella del 4 gennaio 2026, ha registrato ben 223.018 ingressi in tutta Italia, confermando la fame di cultura del pubblico.
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura. Tuttavia, dal Ministero ricordano che in alcuni siti, specialmente quelli con maggiore affluenza, l'accesso potrebbe richiedere la prenotazione consigliata o obbligatoria. È quindi buona prassi consultare i siti ufficiali delle singole strutture prima di mettersi in viaggio.
La mappa dei tesori aperti in Puglia Dalla Daunia al Salento, la Puglia offre un ventaglio ricchissimo di opportunità. Ecco l'elenco dei siti statali visitabili gratuitamente questa domenica, suddivisi per provincia:
- Provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) Un territorio ricco di storia federiciana e archeologia:
tl@
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura. Tuttavia, dal Ministero ricordano che in alcuni siti, specialmente quelli con maggiore affluenza, l'accesso potrebbe richiedere la prenotazione consigliata o obbligatoria. È quindi buona prassi consultare i siti ufficiali delle singole strutture prima di mettersi in viaggio.
La mappa dei tesori aperti in Puglia Dalla Daunia al Salento, la Puglia offre un ventaglio ricchissimo di opportunità. Ecco l'elenco dei siti statali visitabili gratuitamente questa domenica, suddivisi per provincia:
- Provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) Un territorio ricco di storia federiciana e archeologia:
- Andria: Castel del Monte (Patrimonio UNESCO).
- Trani: Castello Svevo.
- Barletta: Parco archeologico di Canne della Battaglia e Antiquarium.
- Canosa di Puglia: Museo archeologico nazionale.
- Bari: Castello Svevo; Palazzo Simi (Centro operativo per l'Archeologia).
- Altamura: Museo archeologico nazionale.
- Bitonto: Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna".
- Gioia del Colle: Museo archeologico nazionale, Castello e Parco archeologico di Monte Sannace.
- Ruvo di Puglia: Museo nazionale Jatta (famoso per le sue ceramiche greche).
- Taranto: Museo archeologico nazionale di Taranto - MArTA (uno dei musei archeologici più importanti d'Italia).
- Manfredonia: Museo nazionale archeologico, Castello e lo spettacolare Parco archeologico di Siponto (con l'installazione di Tresoldi).
- Mattinata: Museo archeologico nazionale "Matteo Sansone".
- Fasano (BR): Museo archeologico nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco archeologico di Egnazia.
- Copertino (LE): Castello Angioino.
tl@