Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani

Lunedì 11 dicembre, l’autrice estone dialogherà con il pubblico presso l’auditorium della Croce Bianca

Trani - martedì 9 dicembre 2025
Il Lions Club Ordinamenta Maris Trani insieme con l'Associazione Croce Bianca di Trani e con la collaborazione di FIDAPA - Sezione di Trani, Club Unesco - Sezione di Trani, Le Avvocate Italiane, Associazione Il Raggio Verde, Associazione Culturale L'Ebanista, Progetto Donna - Art.97, il giorno 11 dicembre alle ore 19.00 presso l'auditorium "Sabino Loiodice" della Croce Bianca in Trani alla Via Edoardo Fusco n.57, presentano il libro "Decalogo italiano per i tempi bui" in un incontro con l'autrice Kristel Kaaber, estone naturalizzata italiana dal 1990.
Dopo i saluti del dott. Giovanni Franco, presidente del Lions Club Ordinamenta Maris di Trani, e dell'ing. Elio Loiodice, presidente della Associazione Croce Bianca di Trani, dialogherà con l'autrice l'avv. Alessandro Moscatelli.
Il libro è una riflessione sulla italianità e sul superamento degli stereotipi che gli italiani hanno di sé stessi. L'Italia è un paese da valorizzare ancor più di quello che appare per le sue potenzialità inespresse.
Kristel prende ad esempio nove figure di italiani e di italiane che hanno espresso queste potenzialità e, da straniera, l'hanno affascinata e l'hanno fatta innamorare del nostro paese.
Il libro fa riferimento, con riflessioni e descrizioni, a nove personaggi italiani come, tra gli altri, Don Lorenzo Milani, Marisa Bellisario, Franca Viola, Italo Calvino ed al loro contributo offerto al Bel Paese, lasciando una riflessione sul decimo personaggio rappresentato da Noi Italiani.
La visione ottimistica del Paese Italia attraverso gli occhi di Kristel Kaaber è una carica di autostima per chi vive nel Bel Paese raccontando le virtù italiche attraverso nove grandi personaggi fuori dai luoghi comuni.
Non aspettatevi che si parli di Mazzini, Garibaldi o Cavour, bensì di gente che con la propria opera si è spesa per il paese, talvolta in assoluto silenzio, rappresentando l'essenza degli italiani e delle italiane che dà speranza per un futuro migliore.
