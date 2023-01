Continua il casting per "Gerri": si cercano due giovani donne

Continuano i casting per la serie TV che dovrebbe chiamarsi Gerri e che si girerà nella BAT , presumibilmente a Trani, e nella provincia di Bari, per la regia di Giuseppe Bonito .Dopo i casting dei bambini è la volta di giovani donne con caratteristiche precise, anche di natura etnica: si cerca un'attrice pugliese che abbia dai 16 ai 22 anni, con alle spalle studi di recitazione o esperienze lavorative in questo campo e bella presenza.Nessun esperienza pregressa invece è necessaria per l'interpretazione per la quale è richiesta una ragazza pugliese di origine rumena che abbia dai 16 ai 25 anni, capelli e occhi scuri. Le interessate maggiorenni, (nel caso di minori, chi ne fa le veci), possono mandare una mail all'indirizzo gerripugliacasting@gmail.com specificandone il nome, cognome, l' età e il ruolo per cui intende candidarsi. Ovviamente con anno di nascita, residenza e contatto telefonico.Sono necessari una fotografia in primo piano una figura intera , e, per chi ne fosse in possesso, di un curriculum vitae e di uno showreel .