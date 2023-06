Il 16 giugno torna a Trani la festa delle Caterinette

ll primo amarcord dedicato alla Caterinette tranesi, chiamate così in onore di Santa Caterina, protettrice delle sarte , avrà luogo a Trani il 16 giugno.Le caterinette erano giovani sartine dalle mani d'oro, che lavoravano nelle tante sartorie atelier che erano il vanto di Trani.La prima edizione vide i natali nel 1954 e con grande successo di pubblico e di critica si protrasse fino alla fine degli anni 80.Sono passate alla storia le edizioni presentate da Pippo Baudo e Paolo Villaggio.Siamo convinti che nei ricordi di molti saranno impressi tanti momenti importanti e indelebili di questa kermesse, che l'Associazione Forme intende riproporre il 16 giugno sul suggestivo terrazzo del Palazzo delle arti Beltrani.L'evento di alta moda vedrà modelle professioniste che sfileranno capi e accessori firmati da stilisti già affermati di tutta Italia, oltre che giovani emergenti di straordinario talento.Gli orafi per l'occasione creeranno dei gioielli con la preziosa pietra bianca di Trani. Le creazioni verranno sottoposte a voto della giuria d'eccezione che ne decreterà il vincitore del Premio delle Caterinette 2023 conferito durante la serata.Lo stesso Premio sarà conferito agli stilisti per categoria e ai FOTOGRAFI, makeupartist , e hairstaylist."L'artigianato è parte della storia della moda italiana. " dice la Presidente Elena Brulli e produttrice dell'evento: "Le nostre radici risiedono negli antichi mestieri e nelle mani sapienti delle sarte e degli artisti del saper fare, che con il loro lavoro hanno tramandato un patrimonio preziosissimo culturale e umano, di cui oggi ne abbiamo bisogno ancora di più di ieri. Perchè la moda è arte, è amore, è magia è vita. Commercianti, cittadini, amministrazioni comunali e regionali devono fare la loro parte per incentivare eventi come questo e altro, e dare nuova linfa a quel genio custodito nell' artigianalità italiana"Sfilano:JAYP by Giovanni Supino giovane couturier , TINA ARENA che ci raggiunge dalla Sicilia, ESMERALDA COLUCCI , SEBASTIANO GRAMEGNA " Le Borse di Seba", LE SPOSE DI ANGY di Angela Maffei, BE YOU Eyewear che è la nuova linea presentata dal Dottor Mario Di Falco di Mondottica. E per chiudere alla grande: MICHELE MIGLIONICO ospite d'onore della serata.L'ACCADEMIA TOTAL LOOK accademia di formazione hair stylist e make up ,si occuperà della bellezza delle modelle di formazione dell'Associazione Culturale FORME.Le modelle sfileranno gioielli artigianali disegnati da orafi Dino Lobascio , Enza De Pinto , Francesco Lops, Esmeralda Colucci realizzati con la pietra di Trani, o Biancone di Trani fiore all'occhiello della nostra terra, leader da svariati decenni nel settore delle pietre naturali.I fotografi in concorso: Checco de Tullio, Donato Cellamare , Antonella Belviso, Malvina Battiston e Michele Gravina.La serata si concluderà con l'assegnazione del premio "Caterinette 2023" realizzato grazie alla generosità del Dott. Giovanni Assi e Gino di Gifico In presenza del Sindaco Amedeo Bottaro , la Consigliera regionale Debora Ciliento e la Consigliera Grazie di BariLa giuria d'eccezione : , Mario Landriscina, Michele Miglionico, Tommaso Ruta, la Preside dell'Istituto di Moda di Trani Maura Iannelli,alcuni dei nomi. Uno dei riconoscimento speciale a Francesco Pagano, autore del libro " Festa Delle Caterinette".La musica e le canzoni dell'incantevole Roberta Gentile Gea-Presentano l'evento Kevin Dellino affiancato dalla giovane Mela Rosa.Si ringraziano : La Città di Trani e La Regione Puglia Dipartimento Turismo e economia della Cultura e valorizzazione del territorio per il patrocinio e, per la realizzazione: Niki Battaglia e lo staff di Palazzo Beltrani, gli sponsor : Il dott. Mario Falco di Mondottica , Sanigen dei F.lli Cascione , l'accademia Total Look, Residence Trani, Papalettera o.f., L'AVIS Trani, di Gifico marmi. Aphelion Orbit e beach club, Caccianferno, Sangiorgio 25, Carlo Merrafina.Produzione e Direzione artistica di Elena BrulliResponsabile eventi Cesare NatalicchioResponsabile organizzativo e tecnico Niky BattagliaCoreografie Elena Brulli e Cianci di GesoAssistente backstage Carolina Del Monaco, Rosamaria Natalicchio.Commerciale Alessandro D'Onofrio.Addetto stampa Tina Camardelli.