Progetto Erasmus per l'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani

Continua l'intensa attività di mobilità Erasmus+ all'estero per gli studenti dell'intrapresa negli anni scorsi e culminata in questi giorni nella partenza in contemporanea di due gruppi di alunni e docenti di scuola secondaria, impegnati in due diversi progetti di formazione e scambio internazionale: Europe and us con la Richard Wagner Schule di Roßdof in Germania e MATCH, MAke The CHange con partner spagnoli, polacchi e rumeni che ha in programma cicli di scambi tra studenti di quattro diversi Stati (Italia, Spagna, Romania, Polonia).A beneficiare di una didattica attiva e coinvolgente non solo gli studenti direttamente coinvolti nelle mobilità e nei progetti Erasmus, ma l'intera comunità scolastica: grazie ad un lavoro sinergico tra alunni, famiglie, docenti e personale scolastico, è in previsione, infatti, un intenso programma di ospitalità a Trani di alunni e insegnanti stranieri che saranno impegnati in attività di studio, gioco e sport dentro e fuori le aule dell'istituto comprensivo RBPD. Ne è ben consapevole il dirigente scolastico, prof.promotore instancabile della progettualità Erasmus Plus fin dal suo insediamento a guida dell'istituto, ormai 5 anni fa.Il coordinamento della referente per i progetti Erasmus, prof.ssa, le attività organizzate e seguite dalle docenti di lingue, prof.ssae prof.ssa, dalla Commissione Erasmus e da tutti i docenti della scuola coinvolti nei rispettivi progetti, offrono alle future generazioni la possibilità di comunicare in lingue diverse e vivere un'esperienza unica di amicizia e proficuo scambio culturale nell'ottica della pace, della fratellanza e della cittadinanza attiva, valori quanto mai necessari in questi tempi così difficili e controversi.Il progetto "Europe and us" proseguirà nella terza settimana di marzo con l'arrivo a Trani e l'ospitalità dei compagni tedeschi. Lo step successivo del progetto MATCH riguarderà invece la settimana dal 5 al 9 maggio con l'ospitalità dei gruppi stranieri e dal 26 al 30 maggio con la mobilità in Polonia. Ancora nella terza decade di maggio è prevista una nuova mobilità di studenti e docenti a Valencia, in Spagna. E per il prossimo futuro si prospetta la possibilità di coinvolgere anche alunni e docenti di scuola primaria nella mobilità internazionale. La RBPD si conferma dunque essere una scuola che vive l'internazionalità come una dimensione consustanziale alla didattica, per favorire la costruzione del libero pensiero, l'apertura mentale e la cultura dell'amicizia tra i popoli.