Celebrazione dei diritti umani, giunge alla quinta edizione il concorso dell'Unesco Trani

Il 10 dicembre, l'Unesco celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Per l'occasione, il club per l'Unesco di Trani ha indetto la 5^ edizione del concorso "Celebrazione dei diritti Umani", rivolto agli alunni di tutte le scuole della città. Alla luce del terzo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona", è stato chiesto ai partecipanti di sviluppare una riflessione sulla violenza, agita e subita, in ogni ambito della quotidianità. La premiazione si è svolta in video conferenza, in ottemperanza alle normative vigenti per l'emergenza sanitaria.Il primo premio, per la scuola statale di 1 grado, è stato assegnato all'alunna Nicla Acquaviva della classe IG della scuola "Rocca Bovio Palumbo". L'alunna Valeria De Vito, della classe IA del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, ha vinto il primo premio per la scuola Secondaria Statale di 2 grado. Il secondo premio è stato assegnato all'alunne Chiara Borraccino, IV As, del Liceo "F. De Sanctis". Il terzo premio è stato assegnato all'alunna Carla Penza, VB, del Liceo "F. De Sanctis.La giuria esaminatrice composta dalla Presidente del Club di Trani, Dott.ssa Laura Moscatelli, dalla Past President Avvocato Mara Gisotti, dalla Dott.ssa Grazia Di Stato, dalla Vice Presidente Dott.ssa Savi Di Lernia e dalla Dott.ssa Elisabetta Nugnes, ha deciso di assegnare un Premio Speciale all'alunna Serena Cinquepalmi, VA del liceo Linguistico "F. De Sanctis", per l'originalità del racconto presentato.